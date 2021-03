Fransa'da Twitter kullanıcıları çocukken yaşadıkları istismar olaylarını ifşa etti; "Metooinceste" hareketi başladı

Fransa'nın bilinen siyaset bilimcilerinden Olivier Duhamel'in üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından ülkedeki sosyal medya kullanıcıları kendi başlarına gelen istismar olaylarını "Metooinceste" ('Ben de' ensest) etiketiyle paylaşmaya başladı.

France24'te yer alan habere göre, siyaset bilimci Duhamel'in üvey oğlunu istismar ettiğinin ortaya çıkması Fransa'daki sosyal medya kullanıcıların kendi başlarına gelen istismar olaylarını anlatmaya başlamasına neden oldu.

Fransa'nın feminist hareketi "Noustoutes", yüzlerce insanın Twitter üzerinde kendi başlarına gelen istismarı anlattıklarını söyledi.

İlk olarak ABD'de başlayan ve hızla dünyanın farklı ülkelerine de yayılan, kadınların yaşadıkları cinsel taciz ve şiddet olaylarını ifşa ettikleri "Me Too" hareketinden yola çıkılarak "Me Too Inceste" (Ben de ensest) ifadeleri kullanılarak sosyal medyada ifşa kampanyası başlatıldı. Fransa'nın Twitter trendleri listesinde "Me Too Inceste" ikinci sıraya yükseldi.