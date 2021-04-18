Fransa'da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 4 ölü

Fransa’nın başkenti Paris’te turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu pilot ve üç kişi yaşamını yitirdi.

Fransa’da uçak faciası yaşandı. Başkent Paris’in kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçağın Saint-Pathus kasabasında araziye düştü. Yetkililer, kazada 1’i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calais’e gittği kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi. Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti.