Fransa'da tüm ligler durduruldu; İngiltere'de devam kararı çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını spor dünyasını etkilemeye devam ediyor. Fransa Futbol Federasyonu, ikinci bir bildiriye kadar Fransa'da liglerin durdurulduğunu açıkladı. Premier Lig yönetimi ise programının değişmediğini, karşılaşmaların seyircili oynanacağını bildirdi.

Fransa Futbol Federasyonu, kendisine bağlı olan profesyonel ligleri erteledi. Ligue 1'in LFP'ye bağlı olması nedeniyle henüz resmileşen bir durum yok ancak yarın sabah açıklamanın yapılması bekleniyor.