Fransa'da tıbbi amaçlı esrar programına katılan gönüllü hasta sayısı bine ulaştı

Fransa'da yedi aydır uygulanan tıbbi amaçlı esrar kullanımı programına bin gönüllü hastanın katıldığı açıklandı. Mart 2021'de başlayan projenin 2 yıl süreceğini belirten Fransa İlaç Ajansı (ANSM) deneysel tedavilere toplamda 3 bin kişinin katılacağını kaydetti.

Euronews'in AFP'den aktardığı habere göre 2019'da Ulusal Meclis tarafından oylanarak kabul edilen program, gerçek ortamda esrar kullanılarak gerçekleştirilen tedavilerin ne kadar etkili ve kullanışlı olduğunun görülmesine hizmet ediyor. Tedavilerde esrar içeren ürünler, yağlar ve kurutulmuş çiçekler aracılığı ile solunarak ya da kapsül şeklinde yutularak kullanılıyor.

221 gönüllü programı bıraktı

Programa katılan gönüllülerde tedaviye dirençli ya da yanıt vermeyen nöropatik ağrılar, vücutta birçok kasın aynı anda kasılması anlamına gelen ağrılı spastisite ya da ilaca dirençli bazı epilepsi formları gibi hastalıkların bulunması gerekiyor.

İlk etapta bin gönüllü hasta ile başlayan programa şu anda 779 kişi ile devam ediliyor. Her bir gönüllü bir sağlık yetkilisi tarafından takip ediliyor. İlaç Ajansı gönüllülerin programdan çıkma nedenlerinin tedavinin etkisiz olması ya da istenmeyen yan etkilerinden kaynaklandığını belirtiyor.