Fransa'da Sosyalist Parti, genel seçimlerde Macron'a karşı hareket edecek sol ittifak için anlaşmayı kabul etti

Fransa’da Sosyalist Parti’nin Ulusal Konsey’i saatler süren tartışmaların arından haziranda gerçekleşecek genel seçimlerde diğer üç sol partiyle bir ittifak olarak hareket edecek anlaşmayı kabul etti.

France 24’te yer alan habere göre, Fransa’da sol, haziranda gerçekleşecek genel seçimde parlamentoda çoğunluğu elde etmek için partiler arası bir koalisyon anlaşması üzerinde çalışıyor.

Sosyalist Parti Ulusal Konseyi, sol ittifaka ilişkin anlaşmayı 167’te 101 oyla onayladı.

Parti içinden bazı isimler Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller ve Komünist Parti ile bir ittifaka karşı çıktıklarını belirtti.

Parti lideri Olivier Faure, Sosyalist Parti’nin solun yanında olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanında olmadığını vurguladı.

Sosyalist Parti’nin 2022 cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, çevre ve sosyal alanlarda geriye gidişle mücadele edecek bir anlaşmanın önünde durmak istemediğini ancak ittifakın programının NATO, Avrupa ve sekülarizmin garanti altına alınması gibi alanlarda gerekli garantileri sunmadığını söyledi.

Fransa'da sol partilerin NATO, Avrupa Birliği konularında derin fikir ayrılıkları bulunuyor.