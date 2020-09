Fransa sağlık yetkilileri, çarşamba günü 1392 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görüldüğünü duyurdu. Bu sayı, bir ayda görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son bir günde Covid-19 bağlantılı can kaybı da 15. toplam can kaybı 30 bin 238. Ülkede vaka sayıları ve can kayıplarınadaki artış kaygı yaratıyor.

İspanya'daki artış nedeniyle İngiltere, ülkeden dönenlere karantina uygulaması getirmişti.