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Dünya

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edildi

22 Ağustos 2020 22:21

Fransa'da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 238 bin 2'ye ulaştı.  

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 602 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 238 bin 2'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 512'ye ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakımdaki hasta sayısını açıklamazken, 4 bin 741 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 4 bin 771, dün ise 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmişti. (İHA)

 

                                          

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