Fransa'da solun öne çıkan cumhurbaşkanı adayı Mélenchon holograma başvurdu; 12 yerde aynı anda miting yaptı

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna günler kala radikal sol kanadın adayı Jean Luc Mélenchon, birden fazla noktada hologram olarak destekçilerinin karşısına çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, anketlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı aday Marine Le Pen’den sonra üçüncü olarak görülen radikal solun adayı Jean-Luc Mélenchon, kampanyasının son günlerinde teknolojiden faydalnadı.

12 farklı noktada aynı anda bulunmak için hologram teknolojisinden yararlanan Mélenchon, Fransız solu için bir merkez nitleiği taşıyan Lille şehrinden bağlanıyordu.

Mélenchon, 90 dakika süren konuşmasında “Önümüzde birkaç gün kaldı, kaderimiz kendi ellerimizde. Hayal edilen en inanılmaz siyasi değişimi gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz” dedi.

Fransa solunda ana akım parti Sosyalist Parti’ye destekler, adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’dan sonra erimeye başladı. Anketler Ekoloji-Yeşiller adayı Yannick Jadot’un da altıncı sırada olduğunu gösteriyor.