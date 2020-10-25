Fransa'da Sırp bir erkekle evlenmek isteyen kızlarını dövüp saçını kazıyan Bosnalı aile sınır dışı edildi

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Fransa, Sırp bir erkekle evlenmek isteyen kızlarını döverek saçlarını kazıyan Bosnalı aile sınır dışı edildi. Reşit olmayan kıza sosyal hizmetler bakacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Fransa İçişleri Bakanlığı, genç bir erkekle evlenmek isteyen ve reşit olmayan kız çocuğunu döven ve daha sonra saçını kazıyan ailenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Bakanlık, Fransa’nın Besançon kentinde yaşayan kızın ailesinden beş kişinin Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gönderildiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada “Bu, ulusal topraklardan sınır dışı edilme olayı, ailenin kabul edilemez davranışlarının, özellikle de başka bir dinden genç bir Sırp adama aşık olan ergen bir kızın tıraş edilmesinin ve fiziksel şiddet görmesinin sonucudur.”

Bakanlık, çocuğa sosyal hizmetler tarafından bakılacağını ve oturma hakkı elde edeceğini de ekledi.