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Dünya

Fransa'da Senato aşı sertifikasını kabul etti: Çok sayıda mekâna giriş için zorunlu olacak

Macron, geçen hafta "Aşı yaptırmayanların burnundan getirmek istiyorum" sözleriyle tepki çekmişti

13 Ocak 2022 11:46

T24 Dış Haberler

Fransa'da Senato, Covid-19 aşısını çok sayıda mekâna giriş için zorunlu kılan aşı sertifikası teklifini onayladı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Fransa'da insanlar restoranlar, barlar, kültürel alanlar, bölgeler arası toplu taşımada Covid-19 aşısı olduklarına dair belgeyi göstermek zorunda olacak.

Ulusal Meclis'ten geçen teklifi Senato, 249'a 63 oyla onayladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta "Aşı yaptırmayanların burnundan getirmek istiyorum" sözleriyle tepki çekmişti.

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