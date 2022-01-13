Fransa'da Senato aşı sertifikasını kabul etti: Çok sayıda mekâna giriş için zorunlu olacak

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Fransa'da Senato, Covid-19 aşısını çok sayıda mekâna giriş için zorunlu kılan aşı sertifikası teklifini onayladı.
Al Jazeera'da yer alan habere göre, Fransa'da insanlar restoranlar, barlar, kültürel alanlar, bölgeler arası toplu taşımada Covid-19 aşısı olduklarına dair belgeyi göstermek zorunda olacak.
Ulusal Meclis'ten geçen teklifi Senato, 249'a 63 oyla onayladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta "Aşı yaptırmayanların burnundan getirmek istiyorum" sözleriyle tepki çekmişti.