Fransa'da seçime günler kaldı; Macron, Ukrayna diplomasisi gölgesinde kampanyasını başlatıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, günler kalan seçim öncesi yeniden seçilme kampanyasını bu hafta başlatıyor. Ukrayna’daki savaşa ilişkin diplomatik çabaların gölgesinde başlayan seçim kampanyası kapsamında başkent Paris’te büyük bir miting planlanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, 44 yaşındaki Emmanuel Macron, 20 yıl sonra Fransa’da yeniden seçilen ilk cumhurbaşkanı olmayı amaçlıyor. Öte yandan anketler, Macron’un karşısında bu seçimde de aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in olabileceğini gösteriyor.

Anketler, Macron’la Le Pen’in ikinci tura kalacağını, ikinci turda Macron’un seçileceğini gösterse de son günlerde artan yaşam maliyeti tartışmalarının belirleyici bir rol oynayabileceği belirtiliyor.

Seçim kampanyasını geç başlatmasıyla ilgili açıklama yapan Macron, bir televizyon programında “Mitingleri seviyorum ancak çok yapamam” dedi. Seçime giden süreci uluslararası zirvelerde ve Ukrayna savaşına ilişkin diplomasi çabalarıyla geçirdiğini belirten Macron “Fransızları korumak için orada olmasaydım bunu kimse anlayamazdı” dedi.

Macron ve Le Pen’in dışında anketlerde ilerleyişi görülen bir başka aday ise soldan Jean Luc Melenchon oldu.

Fransa’da seçime ilişkin bir başka tartışma ise katılım oranı. Yüzde 30’luk bir katılmayan grubun olabileceği tahmin edilirken, oy vereceklerini söyleyenler arasında 10 kişiden 4’ü, henüz kime oy vereceğine karar vermediğini belirtti.