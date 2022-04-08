Fransa'da seçime doğru: Le Pen anketlerde yükselirken Macron, aşırı sağa karşı uyardı

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Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen’in ikinci tura kalması ihtimali güç kazanırken, Macron çeşitli söyleşilerinde Fransızları aşırı sağ ve Le Pen’in oluşturduğu tehdide karşı uyardı. Macron aynı zamanda aşırı sağı geride tutmak konusunda çeşitli açılardan başarılı olamadıklarını da söyledi.

Fransa’da pazar günü (11 Nisan) gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna ilişkin anketler, Macron ve Le Pen’in seçimi önde göstereceğini gösteriyor. Fransa’da 20 yıldır ilk kez ikinci defa seçilen cumhurbaşkanı olmayı hedefleyen Macron, 2017 yılında seçimin ikinci turunda Le Pen’in karşısında yüzde 66 ile kazanmıştı. Macron, seçim sonrası ilk konuşmasında insanlara “aşırılara oy verecek gerekçe bırakmayacaklarını” söylemişti.

Anketler, Macron ve Le Pen’in bir kez daha ikinci tura kalabileceğini gösterirken son haftalarda yakıtta KDV’yi kesmek gibi vaatleri olan Le Pen’e desteğin arttığı görülüyor. Öte yandan Le Pen’in göçmen karşıtı, başörtüsünü yasaklamayı vadeden sözlerinin yabancı düşmanı, ırkçı ve Fransa anayasasına karşı olduğunu söyleyenler de bulunuyor.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Emmanuel Macron, Fransa’da aşırı sağa olan yüksek destekte bir sorumluluğu olup olmadığı sorusuna, kendi hükûmetinin işsizliği düşürerek, istihdam yaratarak ve uzun süredir sanayileşmemiş bölgelere fabrika götürerek aşırı sağ ile belli açılardan mücadele ettiğini söyledi. Macron, şöyle devam etti:

“Ancak yönettiğinizde, her zaman sorumluluğun bir parçasısınız. Göç konusunda sonuçlar yeterli değil ancak sınır kontrollerini artırdık ve ülkeye giriş kurallarını katılaştırdık”

2017-2019 arasında Fransa’nın iki yıl öncesinden daha çok göç aldığını söyleyen Macron “Bundan bir endişe doğdu, bunu sakinleştiremedim, bu durum da aşırıları besledi.” Dedi.

Macron, aşırı sağın Cumhuriyet’e saldırdığını, anti Semitik bir altyapısı olduğunu ve açıkça yabancı düşmanı olduğunu söyledi.