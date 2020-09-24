Fransa'da salgının başından bu yana günlük vaka sayısı rekoru!

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 96 yeni Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edilirken, bu rakam salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fransa, virüsle mücadelede yeni bir aşamada. Son dönemde vaka sayılarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. Başkent Paris, Lyon, Bordeau, Lille, Nice, Toulouse gibi, ülkenin belli başlı kentlerinde "yoğunlaştırılmış alarm durumu" ilan edildi.



Bu kentlerde kamusal alanda 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Barlar en geç gece 10'da kapanacak. Bazı yerlerde alkol satışı sınırlandırılacak.



Belediyelere ait tüm düğün, eğlence, etkinlik ve spor salonlarının da kapatılmasına karar verildi. Parti eğlenceleri yasaklandı. Futbol maçlarına da en fazla bin taraftar alınacak. Bu sayı daha önce 5 bindi.

Fransa'da toplam vaka sayısı 500 bine ölü sayısıysa 32 bine yaklaşıyor.