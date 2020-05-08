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Dünya
BBC Türkçe

Fransa'da Renault fabrikasında üretim, mahkeme kararıyla durduruldu

08 Mayıs 2020 00:56

Fransa’da bir mahkeme, koronavirüse karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle Renault fabrikasındaki üretimi durdurdu.

Sandouville’de 2 bin 200 kişinin çalıştığı araba fabrikasında üretim, 16 Mart’ta durdurulduktan sonra 28 Nisan’da tekrar başlamıştı.

Fakat AFP’nin haberine göre bir yerel mahkeme, “işçilerin Covid-19’la ilişkili risklerden yeterince korunmadığı için” üretimin ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, Renault’tan yeni bir risk değerlendirmesi yapmasını talep etti.

Fransız mahkemeleri daha önce Amazon’un da yeterli önlem almadığına karar vermiş, bunun üzerine Amazon ülkedeki faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya karar vermişti.

Bugün konuyla ilgili bir açıklama yapan Amazon, dağıtım merkezlerinin Çarşamba’ya kadar kapalı kalacağını söyledi.

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