Fransa'da Renault çalışanları, fabrika müdürlerini rehin aldı

Fransa'da satışa çıkan bir Renault fabrikasında çalışanlar fabrikayı ablukaya alarak yöneticileri alıkoydu.
The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Lorient şehrinde bulunan Renault'ya ait bir otomotiv parça fabrikasında çalışanlar, fabrikanın satılma kararına karşı çıktı.
Eylem yapan işçiler sabahtan itibaren fabrika giriş ve çıkışlarını kapattı. İşçiler fabrika yöneticilerini rehin aldı. 12 saat rehin kalan yöneticiler aynı gün yerel saatle 22.30 civarında serbest bırakıldı.
Yöneticilerin rehin alınmasına tepki gösteren Renault, 350 kişinin çalıştığı fabrikada 'çalışmayı sürdürme ve işleri koruyabilme' amacıyla alıcı aramayı sürdürdüklerini belirtti.
Şirket, mart ayı sonlarına doğru, tasarruf planının bir parçası olarak satma kararını duyurmuştu.
Fransa'da 2014'te de ülkenin kuzeyindeki Goodyear fabrikasında 2 yönetici 12 günden fazla rehin tutulmuştu. Yöneticilerin rehin alınması eylemlerine karşı 2007 ve 2012 yılları arasıda Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde polise fazladan yetki verilmişti.