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Dünya

Fransa’da polislerden “cinayetten” yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

02 Mayıs 2022 19:23

Fransa’da “cinayetten” yargılanan polis memuru için meslektaşları destek gösterisi düzenledi. Polis sendikaları liderliğinde toplanan polisler, başta başkent Paris olmak üzere 40 farklı kentte meslektaşlarının “kasten adam öldürme” suçundan yargılanmasını protesto etmek için sokağa indi.

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