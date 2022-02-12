Fransa'da polis, Covid protestocularının yolları bloke etmesini önlemeye çalışıyor

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Fransa'da polis, hükümetin Koronavirüs önlemlerini protesto etmek için başkent Paris'e gitmeye çalışan yüzlerce aracı durdurdu.

Hükümet yetkilileri, göstericileri durdurmaları için üç günlüğüne 7 bin polis memuru görevlendirdi.

Fransız protestocular, Kanada'daki 'Özgürlük Konvoyu'ndan esinlenerek organize oldu. Kanada'da yolları bloke eden protestocular Kanada ile ABD arasında ticareti aksattı.

Paris polisi cumartesi günü şehre gelen yüzlerce aracı durdurduklarını ve 300'den fazla ceza kestiklerini; 7 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanlarda 2'sinin bıçaklar, çekiçler ve petrol bidonları, 5'inin de sapanlar taşıdığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin Paris'in yollarında çevirme yaptığı görülüyor.

Fransa'da kamu alanlarına girmek için aşılı olmayı zorunlu kılan sisteme karşı çıkan protestocular, Paris'te toplanıp yolları bloke etmeyi hedefliyor. Başbakan Jean Castex, yetkililerin yolları bloke etmeye çalışanlara karşı "sıkı karşılık vereceğini" belirtti.