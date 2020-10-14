Fransa'da Paris ve 8 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris ile birlikte 8 büyük kentte cumartesi gününden itibaren akşam 21.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızını yavaşlatmak için aralarında başkent Paris, Toulouse, Montpellier ve Marsilya'nın da olduğu dokuz büyük şehirde saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.