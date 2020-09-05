Fransa'da ötanazi talebi Cumhurbaşkanı Macron tarafından reddedilen vatandaş, ölümünü sosyal medyadan canlı yayınlayacak

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Fransa'da tedavisi bulunmayan bir hastalıkla mücadele eden Alain Cocq isimli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ötanazi talebini reddetmesinin ardından yemek, su ve ilaç almayı bırakarak ölümünü sosyal medya hesabından canlı yayınlayacağını duyurdu.

Atardamar duvarlarının birbirine yapışmasına sebep olan nadir bir sağlık durumu olan Cocq, yaşamak için bir haftası kaldığına inandığını ve cumartesi itibariyle canlı yayına başlayacağını duyurdu.

57 yaşındaki Cocq cuma akşamı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "Benim için kurtuluşa giden yol başlıyor. İnanın ki mutluyum. Az önce son kez yemek yedim" yazdı.

Cocq, "Önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğini biliyorum ancak ben kararımı verdim ve huzurluyum" dedi.

Cocq geçen günlerde Cumhurbaşkanı Macrona'a bir mektup yazarak kendisine "huzurlu bir biçimde ölmesini sağlayacak" bir madde verilmesini talep etmişti. Macron, bu durumun yasalara aykırı olduğunu belirtmiş ve "Ben yasaların üstünde değilim" diyerek Cocq'un talebini reddetmişti.

Bu ifadeler, ülkede ötanazinin yasal olup olmamasıyla ilgili tartışmaların tekrar başlamasına yol açmıştı.