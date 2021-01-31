Fransa'da on binlerce kişi yeniden sokağa çıktı: Küresel güvenlik yasası ve Koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

Fransa'da on binlerce kişi, polis şiddetini görüntülemeyi engelleyeceği ve basın özgürlüğüne tehdit oluşturduğunu savundukları yeni küresel güvenlik yasasını protesto etmek için bir kez daha sokağa çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'da bu hafta sonu da on binlerce kişi protesto için sokaktaydı. Polislerin görüntülenmesini engelleyen bir madde içeren yeni güvenlik yasa tasarısının yanı sıra bu hafta Koronavirüs kısıtlamalarına karşı ve salgın nedeniyle zor durumda kalan kültür sektörü için de eylem yapıldı.

Cumartesi günü düzenlenen eylemlerde 2019'da başlayan hükûmet karşıtı protestoları yürüten Sarı Yelekler de yer aldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fransa genelinde düzenlenen protestolara 32 bin kişi katıldı.

Protestolara neden olan yeni güvenlik yasası

Küresel Güvenlik yasa tasarısındaki 24. madde, bir polis memurunun veya bir jandarmanın “yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının” yayılması durumunda bir yıl hapis cezası ve 45 bin euro para cezasına çarptırılmasını içeriyor. Madde, günlerdir ülke genelinde tartışmalara ve protestolara neden oluyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, gazeteci ve vatandaşlardan büyük tepki gördü.