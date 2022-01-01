Fransa'da meyve ve sebzelerin plastiğe sarılı satılmasına yönelik yasak yürürlüğe girdi

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Fransa'da birçok sebze ve meyvenin paketlenmesini yasaklayan yasa, 2022'nin ilk günü itibariyle yürürlüğe girdi.

Plastiğe sarılması yasaklanan 30 çeşit sebze ve meyve arasında salatalık, limon ve portakal da bulunuyor. Daha büyük paketler ve doğranmış halde satılan meyveler yasaktan muaf tutulacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağı "gerçek bir devrim" diye nitelendirdi ve atılan adımın ülkenin 2040'a kadar tek kullanımlık plastik kullanımına son vermeye yönelik bağlılığını gösterdiğini ifade etti.

Fransa'da satılan meyve ve sebzelerin üçte birinden fazlasının plastiğe sarılı olduğu düşünülüyor. Yetkililer, yasağın milyarlarca ürünün tek kullanımlık plastiğe sarılmasını önleyeceğine inanıyor.

Batı Avrupa ülkesi 2021'de plastik pipet, bardak ve çatal-bıçak kullanımını yasaklamıştı.

2022'de ayrıca plastik şişe kullanımının azaltılması hedefiyle kamu alanlarında içme suyu musluğu bulunması zorunlu kılınacak.