Fransa'da Küresel Güvenlik Yasası'na tepkiler sürüyor; binlerce insan yeniden sokağa çıktı

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Fransa’nın başkenti Paris’teki Küresel Güvenlik Yasası’na karşı yapılan protestolar bu hafta sonu da sürdü. Eylemler sırasında 142 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Fransa’da başta başkent Paris olmak üzere 10’a yakın şehirde Küresel Güvenlik Yasası yeniden protesto edildi. Hükûmetin, geçen haftalarda protestolar nedeni değişiklik yapacağını açıkladığı yasa tasarısının 24. maddesine rağmen binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

Eylemlerde tansiyonun yükselmesi ile polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile eylemcilere müdahale etti. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda toplam 142 kişinin gözaltına alındığını, 24’ünü tutuklandığını aktardı.