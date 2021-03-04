Fransa'da kültür sektörü çalışanları yeniden sokakta: Hükümet bizi açlığa mahkûm etti

Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle bir yıldır kapalı olan tiyatro, opera ve benzeri kültür sektörü çalışanları hükümetin uyguladığı kısıtlamaları protesto etmek için yeniden sokağa indi.

Fransa’da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar devam ederken, tiyatro, opera ve benzeri kültür sektörü çalışanları yeniden sokağa çıktı. Başkent Paris'teki Republique Meydanı’nda buluşan göstericileri, Elysee Sarayı yakınındaki Madeline Meydanı'na yürüdü.

Başkentin dışında belli başlı birçok büyük kent de de protesto vardı. Göstericiler, 1 yıldan fazla süredir mesleklerini icra edemedikleri için zor günler geçirdiklerini belirterek, iş yerlerinin açılmasını ve kendilerine çalışma izni verilmesini istedi.

Kültür sektörünün yeniden açılması ihtimalinin hâlâ belirsizliğini koruduğunu aktaran sanatçılar, "Hükümet bizi açlığa mahkûm etti. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bırakın çalışalım" ifadelerini kullandı.

Sanatçılar, kültür sektöründe tüm çalışanların adına yaptıkları açıklamada "Faaliyetlerimiz 'normale' dönene kadar nasıl dayanılacağını bilmez bir haldeyiz 'Fransa'da Kültür Tehlikede' birileri bu belirsizliğe dur demeli" açıklamasında bulundu.

Göstericiler, hükümetin taleplerini dinlemeyi reddettiğini ve önerilerini dikkate almadığını açıklarken, kısıtlamalar nedeni ile birçok sinema, tiyatro, müze ve benzeri işletmelerin iflas ettiğini söyledi.

Protestocular, 1 yıldır çalışmadıklarını, hastalık ve benzeri durum için hiç bir sosyal güvencelerinin olmadığını belirtti. Tüm kültür sektörü çalışanlarının birlikte ayağa kalkacağını belirten göstericiler, seferberlik ilan ederek çalışma haklarını geri alacaklarını belirtti. (İHA)