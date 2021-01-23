T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fransa'da Koronavirüs vakaları 3 milyonu geçti

23 Ocak 2021 00:42

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 292 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 292 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 11 bin 257'ye ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 323 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 72 bin 647'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 939 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. (İHA)

ETİKETLER

KoronavirüsFransaCovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24