Fransa'da Koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 42 bin 32 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 75'e ulaştı.

Avrupa'da İspanya'nın ardından Fransa'da 1 milyon vaka sınırını aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 42 bin 32 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 41 bin 75'e ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 508'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 714'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 32 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Fransa'da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Fransa, ayrıca dünya genelinde 1 milyon vaka sınırını aşan 7'inci ülke oldu.

Öte yandan Fransa'da 54 bölgede 21.00-05.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. (İHA)