Fransa'da Koronavirüs testi ücretsiz oldu

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 testi artık ücretsiz yapılacak.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada reçete ile alınan 54 Euro'luk Covid-19 hızlı tanı testinin artık reçetesiz ve bedava alınabileceğini duyurdu. Veran, test yapmanın önemli ve gerekli olduğunun altını çizerek, "Virüse karşı savaşımızı henüz kazanmadık" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, testlerin ücretsiz olmasının salgınla mücadeleye etkisinin olumlu olacağını ifade etti.