Fransa'da Koronavirüs nedeniyle satılamayan şaraplar el temizleme jeli ve etil alkole dönüştürülecek

Fransa’da şarap üreticileri, depolarda bekleyen satılmayan şarapları el temizleme jeline ve etanole (etil alkol) dönüştürerek bu yılki üretime yer açmayı planlıyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Fransa’nın tarım kuruluşu FranceAgriMer, Koronavirüs krizi nedeniyle satılmayan 300 milyon litre şarap bulunduğunu açıkladı.

ABD’nin Ekim ayında ihraç şaraplara getirdiği yüzde 25 verginin de satışların azalmasında etkili olduğu belirtiliyor.

FranceAgriMer, 33 damıtım merkezine 200 milyon litre şarabın etanole veya el temizleme jeline dönüştürülmesi için izin verildiğini, masrafların Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını açıkladı.

Etanol, ilaç şirketleri ve kozmetik şirketleri tarafından birçok üründe ve el temizleme jellerinde kullanılıyor.

İspanya ve İtalya’da da benzer uygulamalara başvurulacağı belirtiliyor.