Fransa'da Katolik Kilisesi, dini görevlilerin cinsel istismarına uğrayan yüz binlerce çocuk için 20 milyon Euro tazminat fonu topladı

Fransa’da Katolik Kilisesi, dini görevlilerin istismarına uğrayan yüz binlerce çocuk için 20 milyon Euro tazminat toplandığını açıkladı.

France 24’te yer alan habere göre, Fransa’da yapılan bir soruşturma, Katolik Kilisesi’nde 1950’lerden bu yana yüz binlerce çocuğun dini görevilerin cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkarmıştı.

Kilise tarafından kurulan İstismar Kurbanı Çocuklara Yardım ve Mücadele Fonu (Selam) Başkanı Gilles Vermot-Desroches, toplanan tazminatla ilgili “Bu bir ilk adım. Kilise, taahhütlerini yerine getirdi” dedi.

Fransa’da geçen yıl hazırlanan rapor, 1950’lerden bu yana en az 216 bin çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki dini görevliler tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı.