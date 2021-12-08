Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan emniyet kaynakları, dün Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutuklanan kişinin pasaport kontrolünde çıkan bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.
Fransız kaynaklar, daha önce gözaltına alınan kişinin Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi olduğunu ileri sürmüştü. El Uteybi, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak BM tarafından hazırlanan raporun yanı sıra, ABD ve İngiliz yaptırım listelerinde de anılan bir isim.
Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, dün gece yaptıkları açıklamada gözaltına alınan kişinin Kaşıkçı cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.