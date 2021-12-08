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Dünya

Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fransız kaynaklar, gözaltına alınan kişinin kimliğinin yanlış teşhis edildiği görüşünde

08 Aralık 2021 16:12

Fransa'da savcılık, dün gece Paris'teki bir havalimanında Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin gözaltına alınan Suudi Arabistan vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız polisi tarafından yakalanan kişinin pasaport kontrolü sırasında alınan bir uyarı nedeniyle tutuklandığı, ancak polisin elinde bir biyometrik veri olmadığı kaydedildi. Fransız kaynaklar, gözaltına alınan kişinin kimliğinin yanlış teşhis edildiği görüşünde.
 
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan emniyet kaynakları, dün Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutuklanan kişinin pasaport kontrolünde çıkan bir uyarı nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.
 
Fransız kaynaklar, daha önce gözaltına alınan kişinin Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi olduğunu ileri sürmüştü. El Uteybi, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak BM tarafından hazırlanan raporun yanı sıra, ABD ve İngiliz yaptırım listelerinde de anılan bir isim.
Paris'teki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, dün gece yaptıkları açıklamada gözaltına alınan kişinin Kaşıkçı cinayetiyle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
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