Fransa'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Fransız kaynaklar, daha önce gözaltına alınan kişinin Suudi Arabistan Kraliyet Muhafızları'nın eski üyesi 33 yaşındaki Halid el Uteybi olduğunu ileri sürmüştü. El Uteybi, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak BM tarafından hazırlanan raporun yanı sıra, ABD ve İngiliz yaptırım listelerinde de anılan bir isim.