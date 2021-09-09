Fransa'da kadınlar 25 yaşına kadar doğum kontrol yöntemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek

Fransa'da kadınların doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişim yaşı değişti. Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaş sınırının 18'den 25'e yükseldiğini açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, genç kadınların doğum kontrol yöntemlerine başvurma oranının geçmişe göre düştüğünü ve bunun sebebinin çoğunlukla maddi olduğunu söyledi. Veran, "Kadınların fiyatı yüksek olduğu için kendilerini koruyamamaları, doğum kontrole başvuramamaları kabul edilemez" dedi.

Fransa'da gelecek yıl itibariyle kadınlar 25 yaşına kadar doğum kontrol yöntemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.