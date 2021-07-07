Fransa'da İslam dinini eleştiren öğrenciyi tehdit eden 11 kişiye hapis cezası

Fransız mahkemesi, sosyal medyada İslam dinini eleştiren paylaşımlar yapan öğrenciyi tehdit eden 11 kişiye hapis cezası verdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Fransa'da Instagram hesabında İslam dinini eleştiren paylaşımlarda bulunduğu için ölüm tehditleri alan Mila isimli bir öğrenciye ilişkin dava sonuçlandı.

Mahkeme, yargılanan 13 kişiden 11'ine Mila'yı internet ortamında tehdit ettiği gerekçesiyle süreleri dört ila altı ay arasında değişen ertelenmiş hapis cezası verdi.

Açıklamalarının ardından ölüm tehditleri alan Mila, okulunu değiştirmek zorunda kalmış, ayrıca kendisine koruma atanmıştı.