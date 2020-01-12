Fransa'da hükümetten emeklilik yaşında geri adım

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını tekrar vurguladı. Reformda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini ifade eden Philippe, bunun yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini belirtti.

Philippe, bu konferansta alınan kararların nisan ayında açıklanacağını aktardı. Edouard Philippe, sendikaların temsilcileriyle nisandan önce bir uzlaşıya varılması halinde anlaşma sağlanan maddelerin reforma ekleneceğini belirtti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonundan (CFDT) yapılan açıklamada, Philippe'in bu açıklamasından memnuniyet duyulduğu, reformla ilgili yapılması gereken diğer değişiklikler için mücadeleye devam edileceği bildirildi.

"Gösterilere devam" çağrısı

Genel İş Konfederasyonu (CGT) da bu açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

Emeklilik reformu 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclise sunulacak.

Reforma karşı bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde eylemler yapıldı. Paris'teki gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe vermiş, çok sayıda iş yerinin camını kırmış ve çevreye zarar vermişti. Gösteride 19 kişi gözaltına alınmıştı.