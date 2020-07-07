Fransa'da hız treninden düşen kadın hayatını kaybetti

Fransa’nın Oise bölgesinde 2 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için eşi ve ailesinin birkaç üyesi ile birlikte Parc Saint-Paul isimli lunaparka giden 32 yaşındaki kadın, bindiği Formula 1 temalı hız treninden düşerek hayatını kaybetti.
4 Temmuz günü meydana gelen olayın görgü tanıkları, kadının hız treninden düştüğü sırada eşinin kadını bacağından tutmaya çalıştığını söyledi. İlk yardım ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığı ancak kadının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
2009 yılında da 35 yaşındaki bir kadın aynı hız treninde hayatını kaybetmişti. (DHA)