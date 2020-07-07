Fransa'da hız treninden düşen kadın hayatını kaybetti

Fransa’da 2 yaşındaki oğlunun doğum günün kutlamak için eşi ile birlikte bir lunaparka giden kadın, hız treninden düşerek öldü.

Fransa’nın Oise bölgesinde 2 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için eşi ve ailesinin birkaç üyesi ile birlikte Parc Saint-Paul isimli lunaparka giden 32 yaşındaki kadın, bindiği Formula 1 temalı hız treninden düşerek hayatını kaybetti.