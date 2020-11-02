"Fransa'da her 30 saniyede bir kişi Covid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor"

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Fransa Başbakanı Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer Covid-19 önlemleriyle ilgili, kamu televizyonu TF1’e açıklamalarda bulundu. Halktan, Covid-19 tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükûmetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını ifade etti.

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Covid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Covid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor" diye konuştu.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin, gerekli adımlar atılmasa, 15 günde dolacağı uyarısında bulunan Castex, halihazırda yoğun bakım ünitesine bağlı 3 bin 600 kişi sayısının kasım ayı içerisinde 6 bin civarına çıkacağını kaydetti.