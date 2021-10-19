Fransa'da güzellik yarışması organizatörlerine dava: 1.70 boy kriteri ayrımcılık

Fransa'nın önde gelen feminist örgütlerinden 'Feminizm'e Cesaret Edin', Miss France Güzellik Yarışması organizatörleri aleyhine 'yarışmacı seçiminde ayrımcı kriterler uyguladıkları' gerekçesiyle dava açtı.

Feminizm'e Cesaret Edin (Osez le feminisme) ve yarışma başvuruları geri çevrilen 3 kadın, Miss France şirketinin yanı sıra TF1 kanalında her yıl yayınlanan televizyon programını düzenleyen Endemol Yapım'ı şikayet etti.

Euronews'in haberine göre; davacılar, şikayet başvurularında güzellik kraliçeleri için istenen "1.70 cm boy, bekar ve güzelliğin temsilcisi olma" kriterlerinin Fransız iş kanununu çiğnediğini iddia etti.

Feminizm'e Cesaret Edin Örgütü Avukatı Violaine De Filippis-Abate, Fransız iş kanunun "ahlak, yaş, medeni durum ve fiziksel görünüş" gibi kriterlerin temel alınarak ayrımcılık yapılmasını yasakladığını söyledi.

Paris'in banliyölerinden Bobigny'de başvurulan mahkeme ilk olarak güzellik yarışmacılarının organizatörlerin ve televizyonun çalışanı olup olmadığına karar verecek.

Yarışma başvurusunda bulunan adaylar organizatörlerle iş sözleşmesi imzalamıyor ancak davacılar, 2013 yılında erkek bir yarışmacı adayının açtığı davayı emsal olarak dava dilekçesine koydu.

Fransa'da bir sonraki güzellik yarışması 11 Aralık'ta düzenlenecek.