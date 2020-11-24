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Dünya

Fransa'da güvenlik güçleri, sığınmacı kampını dağıttı; gazetecilere saldırıp, insanları çadırlarından sürükledi

24 Kasım 2020 12:03

T24 Dış Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir sığınmacı kampı, güvenlik güçleri tarafından sert bir şekilde dağıtıldı.

Şehir merkezindeki kampın dağıtılma anında çekilen görüntülerde polisin sığınmacıları kovaladığı, gazetecilere saldırdığı ve biber gazı kullandığı görülüyor.

Gazeteciler, güvenlik güçlerini sığınmacıları zorla çadırlarından çekerek çıkarırken görüntüledi

Bahsi geçen kamp, sığınmacıların kaldığı kampın zorla kapatılmasının ardından yardım kuruluşu Utopia 56'nın talebiyle protesto için kurulmuştu. Polis ve jandarma pazartesi akşamı kampı kapatmaya gönderildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin olayla ilgili olarak, "Place de la République'deki yasa dışı bir sığınmacı kampının dağıtılma anına dair bazı görüntüler şoke edici" değerlendirmesinde bulundu.

Darmanin, operasyonla ilgili bir raporun kendisine bugün sunulmasını istediğini ifade etti.

 

 

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