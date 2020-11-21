Fransa'da günlük Koronavirüs vaka sayısı 20 binin altına indi

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka kaydedildi, 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 881 artışla 2 milyon 127 bin 51'e çıktı. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 14 bin 254 kişiden 2 bin 168'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 48 oldu.

Kasım ayı başından beri ulusal karantina uygulanıyor

Fransa Sağlık Bakanlığı, geçen günlerde yaptığı açıklamada "Vakalar hâlâ yüksek olsa da ikinci dalganın pikini geride bıraktığımızı görüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan enfeksiyon oranlarında düşüşün, kısıtlamaların hafifletilmesi anlamına gelmediği vurgulandı.

Fransa'da kasım başından bu yana ulusal karantina önlemi uygulanıyor. Noel'e kadar karantinanın hafifletilmesi umuluyor.