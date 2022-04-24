Fransa'da gün ortasının cumhurbaşkanlığı seçimi katılım oranı açıklandı; 2017'nin iki puan gerisinde kaldı

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda gün ortası katılım oranının yüzde 26.4 olduğunu açıkladı.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için vatandaşlar mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marine Le Pen arasında seçim yapmak üzere sandık başında. İçişleri Bakanlığı, gün ortası katılım oranının yüzde 26.4 olduğunu açıkladı. 2017 yılında açıklanan gün ortası katılımın iki puan daha yüksek olduğu belirtildi.

Anketler ne gösteriyor?

2022 seçiminin ikinci turu için kampanya süreçleri 22 Nisan’da sona erdi. Son anketler mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Marine Le Pen karşısında yüzde 6 ila yüzde 15 arasında bir farka sahip olabileceğini gösteriyor.

Macron ve Le Pen, 2017 yılında karşı karşıya geldiklerinde Macron oyların yüzde 66’sını, Le Pen ise yüzde 34’ünü almıştı. Bu seçimde aradaki farkın daha az olabileceği belirtiliyor.

Kamuoyu yoklamalarında, ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a, yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Macron'un, geleneksel sağ ve sol partilerin adaylarına hezimet yaşattığı seçimin ilk turunun ardından özellikle iklim ve ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamalarla Melenchon taraftarlarını ikna etmeye başardığı, yapılan anketler sonrasında görüldü.

Anketlere göre, son bir haftada Melenchon seçmenlerinin arasında Macron'a destek verenlerin oranı yüzde 7 arttı.

Le Pen'in, Melenchon taraftarlarından oy alabilme çabasından da sonuç çıkmadı. Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.