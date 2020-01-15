Fransa'da grevlerin maliyeti 1 milyar Euro'yu geçti

Fransa'da Başbakanlık, emeklilik reformunu protesto etmek için başlatılan grevlerin maliyetinin 1 milyar Euro'yu geçtiğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Demir Yolları İdaresi'nin (SNCF) zararı 850 milyon Euro, Paris Bölgesi Toplu Taşıma İdaresi'nin (RATP) zararının ise 200 milyon Euro olduğu bildirildi.

Diğer kentlerdeki toplum taşıma araçlarının da greve gittiği dikkate alındığında 42 gündür süren grevin zararının 1 milyar Euro'dan oldukça fazla olduğu tahmin ediliyor.

Fransa hükümetin, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ulaştırma sektörü çalışanlarının başlattığı greve sürüyor.

Hükümet, emeklilik sistemine tek bir düzen getirilmesi, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılması konusunda geri adım atmıyor. Sendikalar, 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri yapacak.