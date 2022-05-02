Fransa'da genel seçimler öncesi soldan ilk ittifak: Yeşiller ve Boyun Eğmeyen Fransa anlaştı

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Fransa’da haziran ayında gerçekleşecek genel seçimler öncesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşısında bir sol cephe oluşturmak isteyen Yeşiller ve Jean-Luc Melenchon’un partisi Boyun Eğmeyen Fransa arasında bir anlaşmaya varıldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa’da geçen ay gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden seçilen Emmanuel Macron’un politikalarını gerçekleştirebilmesi için parlamentoda çoğunluğu kazanması gerekiyor.

12-19 Haziran’da gerçekleşecek genel seçim öncesi anketler Macron’un partisinin çoğunluğu sağlayabileceğini gösterse de sol ve sağdaki muhalefet partileri başbakan belirleme ve parlamentoda çoğunluğu oluşturma amacıyla ittifak arayışında.

İlk ittifak duyurusu soldan gelirken cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda üçüncü aday olan Jean-Luc Melenchon’un partisi Boyun Eğmeyen Fransa ve Yeşiller’in anlaşmaya vardığı belirtildi.

Melenchon, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından tüm sol partilere, Macron’un politikalarını engellemek amacıyla genel seçimlerde ittifak oluşturmak için çağrıda bulunmuştu.

Boyun Eğmeyen Fransa ve Yeşiller, Fransa’da emekilik yaşını 60’a düşürmek, asgari ücreti artırmak ve temel ürünlerde fiyatları düşürme amaçlarını duyurmuştu. İki parti arasındaki en büyük duruş farkının ise Avrupa Birliği’ne karşı tutumları olduğu biliniyor.