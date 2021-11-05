Fransa'da gençlere ayda 500 euroluk yardım yapılacak

Fransa'da hükümet işsiz ve eğitimsiz gençlere ayda 500 euroya varan maddi yardımda bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan proje Mart 2022'de devreye girecek.

"Gençlik Katılım Sözleşmesi" (Contrat Engagement Jeune) adı verilen yeni yardımdan 18 ile 25 yaş arasındaki işsiz, öğrenci olmayan ve bir iş alanında eğitimi bulunmayan gençler faydalanabilecek.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, iş ve İşçi Bulma Kurumu yetkilileri haftada 15 ile 20 saat arasında bir süre gençlere iş, staj ya da eğitim araştırmalarında destek verecek.

Gençlerin mali durumlarına göre değişecek yardım, en fazla 500 euro olabilecek ve 1 yıl boyunca verilecek. İhtiyaç halinde bu süre 6 ay daha uzatılabilecek.