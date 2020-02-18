Fransa'da 'First Lady'ler yemeği kriz çıkardı: Macron'un Hollande'ın eski sevgilisini çağırdığı iddia edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un ‘first lady’ler için verdiği davete Eski Cumhurbaşkanı François Hollande’ın mevcut sevgilisi oyuncu Juliet Gayet yerine eski sevgilisi Valerie Trierweiler’ı davet etti. Macron'un hatası iki çift arasında krize neden oldu.

Paris Match dergisinin haberine göre, Macron’un eşi Brigitte Macron’un Elysée Sarayı’nda geçen yıl ‘first lady’ler için verdiği yemek ‘kavga’ çıkardı. Macron, yemeğe bir önceki Cumhurbaşkanı Hollande'ın partneri Gayet yerine eski sevgilisi Trierweiler'i çağırdı.

Davete katılan eski ‘first lady’ler arasında eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin eşi, şarkıcı Carla Bruni de vardı.

Dergi, iddiasını Hollande-Gayet çifti ve onların yakınlarıyla yapılan röportaja dayandırdı. Ancak bu konuda çiftin ağzından doğrudan bir alıntı olmaması nedeniyle iddianın nerden kaynaklandığı tam olarak açıklanmadı.

Ancak olayla ilgili detay vermeyi sürdüren dergi, bu davet karmaşası üzerine sinirlenen Gayet, Brigitte Macron’a öfkeli bir mesaj gönderdi. Dergiye göre Gayet ayrıca, hayat arkadaşının dahil olduğu Fransız-Amerikan Vakfı’na verilen kamu desteğini kesmekle tehdit eden Emmanuel Macron’u ‘hain’ olarak niteledi.

Chirac'ın cenazesine Macron'lara kızdığı için gitmedi

Bu tartışma sonrası Gayet’nin ‘Macron’ları görmeye dayanamadığı’ için geçen yıl yaşamını yitiren eski başkan Jacques Chirac’ın cenazesine de katılmadığı belirtildi.