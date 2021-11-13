Fransa'da elektrik faturalarını ödeyemeyenlerin elektriği kesilmeyecek

Fransa Elektrik Kurumu (EDF), faturalarını ödeyemeyen müşterilerin elektriğini tamamen kesmek yerine bundan böyle arzda kısıntıya gidileceğini bildirdi.

EDF, faturalarını ödeyemeyen müşterilere aydınlatma, su ısıtıcısı, çamaşır makinesi, internet kullanımı, telefon şarjı ve soğutma için gerekli olan 'temel kullanıma' yetecek kapasitede (üst limit 1.000 watt) enerji sağlanacağını duyurdu. Borcunu ödemeyen evler, bin watt'ın üzerinde kullanım yapamayacak.

Euronews'in haberine göre; kurum, söz konusu kararın yükselen enerji fiyatları nedeniyle alındığını belirtti. Bu karar, hükümetin düşük gelirli ailelere enerji alanında kullanmak üzere 100 Euro değerinde yardım çeki vermesinin ardından geldi.

EDF yöneticilerinden Marc Benayoun, Le Parisien'e verdiği mülakatta, "Ödenmemiş fatura durumlarında elektrik kesilmesine son vererek müşterilerimize destek olmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

EDF'nin söz konusu kararı nisan ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Ülkedeki diğer enerji tedarikçileri ise devlete ait şirketin kararına uyup uymayacaklarına dair henüz açıklamada bulunmadı.