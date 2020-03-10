Fransa'da dolandırıcıların Koronavirüs yöntemi: Maske takan Çinlilerden polis kılığında 150 Euro aldılar

Fransa'da dolandırıcılar yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra yeni bir yöntem gerçekleştirdi. Ülkede Sarı Yelekler eylemlerinde yeniden gündeme gelen maskeyle gezme yasağını kullanan çeteler polis kılığına girerek Koronavirüs önlemi olarak maske takan Çinli öğrencilerden 150 Euro para aldı.

Paris'te bulunan Çin Büyükelçiliği bir mesaj paylaşarak ülkedeki Çinli vatandaşları uyardı. Açıklamada ülkedeki Çinli öğrencilerin polis üniforması giyinen bir grup tarafından sokakta maskeyle gezdikleri için 150 Euro cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Fransa'da 2010 yılında yürürlüğe giren bir yasaya göre, vatandaşların kalabalık yerlerde yüzlerini kapatarak gezmeleri, maske takarak kimliklerini gizlemeleri yasak. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde yürürlüğe giren yasa, Fransa'yı burka gibi yüzü kapatan ürünleri yasaklayan ilk Avrupa ülkesi haline getirmişti. Fakat bahsi geçen yasa normalde sağlık önlemi kapsamında yüzün kapatılmasını kapsamıyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs'ten etkilenenlerin maske takmalarını teşvik ediyor. Bakanlık verilerine göre Fransa'da bin 126 Koronavirüs vakası, 19'da ölüm vakası bulunuyor.