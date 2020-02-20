Fransa'da Diyanet'e bağlı banka hesapları kapatıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" kapsamında duyurduğu adımlardan ilkini attı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Fransa’daki cami dernekleri ve Diyanet kuruluşları ile Din Hizmetleri Ataşeliklerinin Fransa’daki banka hesapları kapatıldı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, TBMM Yurt Dışı Türkler Alt Komisyonu'na bilgi veren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Paris ve Bordeaux'daki ataşelik banka hesaplarının kapatıldığını açıkladı.

Ataşeliklere Fransa içindeki bankalarda başka hesap açılmasına izin verilmiyor.

Ne olmuştu?

Macron "İslam'a dayalı bölücülükle mücadele" stratejilerini açıkladı. Macron, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı'nın diğer kararı ise yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğretmenlerin artık Fransa'da eğitim verememesi oldu. Macron, Türkiye'nin sunulan planları kabul etmediğini söyledi.