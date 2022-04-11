Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun resmi sonuçları açıklandı; Le Pen ve Melenchon yakın tamamlamış

T24 Dış Haberler

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun resmi sonuçlarını açıkladı. Resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27.85’ini, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Marine Le Pen 23.15’ini aldı.

AFP’nin aktardığı habere göre, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, ikinci turun Macron ve Le Pen arasında olacağını gösterirken, radikal solun adayı Jean-Luc Melenchon’un anketlerde beklenenden daha yüksek bir oranla oyların yüzde 21.95’ini alarak üçüncü sırada olduğu görüldü.

Kalan dokuz aydan yalnızca aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde beşin üzerinde oy alırken, destekçilerini Le Pen'e oy vermeye çağırdı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre seçime katılım yüzde 73.69 oranında oldu.