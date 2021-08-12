Fransa'da Covid aşı ve test merkezlerine saldırı girişimlerinden sonra güvenlik önlemleri artırıldı

Fransa’da aşı sertifikası uygulamalarına karşı çıkanların geçen ay çeşitli Covid-19 test ve aşı merkezlerine yönelik saldırı girişimlerinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Fransa’da Koronavirüs aşısının çok sayıda mekan için zorunlu kılındığı yeni uygulamaya tepkiler beşinci haftasında da devam ediyor.

Hafta sonları yapılan protestoların yanı sıra ülke genelinde çeşitli Covid test ve aşı merkezlerine saldırı girişimleri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polis yetkililerine bir uyarı mesajı paylaşarak önlemlerin artırılmasını istedi. Fransız medyası, talebin doğrudan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geldiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde 22 sağlık merkezinde vandalizm olayları yaşadı. Bina girişlerine “nazi”, “soykırım” gibi mesajlar yazıldı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, saldırı ve tepkilerin odağındaki sağlık çalışanlarına desteğini duyurdu.

Fransa’da kafe, restoran, müze, sinema, tiyatro, hastane gibi çok sayıda mekâna girişte Covid-19 aşı sertifikası gösterilmesi gerekiyor. Aşı yaptırmayanların bu mekânlara girebilmek için ücretli test yaptırması gerekiyor.