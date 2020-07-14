Fransa'da Covid-19 gölgesinde Ulusal Gün kutlamaları: Davetliler dünya liderleri değil salgınla mücadelede ön cephede olanlar olacak

Her yıl 14 Temmuz'da kutlanan Fransa Ulusal Günü (Bastille Günü) bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sınırlı etkinliklerle gerçekleşecek. Bu yılın kutlamalarında Koronavirüs krizinde mücadele eden sağlık çalışanları ve temel hizmet sağlayan çalışanlar onurlandırılacak.

Fransa'da bu yılın Bastille Günü'de sınırlı sayıda kişinin katıldığı bir tören düzenlenecek. İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana ilk defa bir Bastille Günü'nde büyük askeri geçit töreni yapılmayacak. Normalde 4 bin askerin katıldığı tören bu yıl 2 bin askerle gerçekleşecek. Askerlere hitaben bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron "Bu tören tüm bir ulusun bağlılığının bir sembolü. Aynı zamanda da dayanıklılığımızın göstergesi" dedi.

Bu yılın töreninde geçen yıllarda olduğu gibi dünya liderleri değil, Covid-19 salgınında ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları ve temel hizmet çalışanları davetli olacak.

Bastille Günü'nde Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan önemli gelişmelerden olan, 14 Temmuz 1789'da gerçekleşen Bastille Baskını kutlanıyor.