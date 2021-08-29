Fransa'da cenazelere gidip tabutlardan mücevher ve cüzdan çalan kadın tutuklandı

Fransa’da bir kadının tanımadığı insanların cenaze törenlerine giderek açık tabutlardaki mücevherleri çaldığı ortaya çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, Fransa’nın kuzeyinde Lievin kasabasında bir aile, yakınlarının cenazesinde tanımadıkları bir kadını gördüklerinde ilk olarak uzaktan bir arkadaşı sandı.

Açık tabut törenine katılan kadın gittikten sonra, tabuttaki kişinin kolyesinin, küpesinin ve yüzüklerinin çalındığını fark ettiler.

Ailenin durumu bildirmesiyle hareket eden polis, kadının cenaze evi yakınlarında yaşadığını tespit etti. Kadını bulan polis, mücevherleri de aileye geri verdi.

Öte yandan polisin soruşturmaları sonucu kadının aynı gün başka bir cenaze evinde, tabuttaki kişinin cüzdanını çaldığını tespit etti.

Kadının evinde yapılan arama sonucunda çeşitli cenazelere ait bilgiler olduğu görüldü.

Cenazelerden hırsızlık yapan kadın tutuklandı.