Fransa'da Burak Yılmaz mucizesi; Lille yeniden liderliğe yükseldi

Fransa Ligue 1'de final gibi bir maçı Lille kazandı. Haftaya lider giren Lille, hem PSG hem de Monaco'nun kazanmasıyla gerilemişti ancak Burak Yılmaz'ın iki gol - 1 asist yaptığı maçı 2-0'dan çeviren Lille yeniden lider oldu.

Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Lyon'u 3-2 mağlup ederek yeniden zirvede yer aldı. Burak Yılmaz iki gol, bir asistle maça damga vurdu.



Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lille deplasmanda Lyon'a konuk oldu.

35. dakikada 2-0 geriye düşen Lille'in ilk yarı bitmeden Burak Yılmaz ile bulduğu gol karşılaşmanın kırılma anıydı. Bu gol konuk ekibin umutlarını diri tuttu.

Karşılaşmada iki gol atan Burak Yılmaz sahanın en iyi ismiydi. Yusuf Yazıcı da üçüncü golün asistini yaparak dikkatleri çekti.

Karşılaşma öncesi bir maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen Lille, 73 puana yükselerek yeniden zirveye yerleşti. 67 puanda kalan Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

İki takımın sıradaki maçları

Ligue 1'de Lille gelecek hafta sahasında Nice ile karşılaşacak. Lyon ise deplasmanda Monaco'ya konuk olacak.